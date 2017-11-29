Пентагон прокомментировал расхождение данных о количестве войск в Сирии

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Пентагон осведомлен о расхождениях в данных ведомства, касающихся числа американских военнослужащих в Сирии, с опубликованными на портале министерства обороны подсчетами, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Геллоуэй.

Как сообщил Рэнкин-Геллоуэй, по данным Пентагона, в Сирии дислоцированы 503 военнослужащих, в то время как подсчеты на сайте ведомства свидетельствуют о 1720 солдатах.

"Нам известно, что на веб-сайте Центра данных министерства обороны имеются противоречивые цифры", — заявил представитель Пентагона во вторник, говоря о последнем отчете, в котором содержались данные о военнослужащих.

По его словам, информация Центра данных министерства обороны не обязательно является официальной. "Эти данные, как правило, могут быть преувеличены или преуменьшены из-за задержек в системах отслеживания прибытия или отбытия временно развернутого персонала", — заявил он.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее заявил, что ООН разрешила военное присутствие США на территории Сирии, поскольку принимала резолюции против террористической группировки ИГ*. По его словам, американские войска останутся в САР для поддержки дипломатического решения кризиса в стране.

Слова Мэттиса о том, что США не уйдут из Сирии, пока не убедятся, что политический процесс идет в правильном направлении, противоречат Женевским договоренностям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что единственным органом, который согласно уставу ООН может принять решение об использовании военной силы международным сообществом, является Совет Безопасности, который такой санкции США применительно к Сирии не давал. Сирийский МИД, комментируя заявление Мэттиса, отметил, что присутствие иностранных сил в стране без согласия Дамаска является агрессией и нарушением суверенитета САР.

* Запрещенная в России террористическая организация