СМИ сообщили об обстреле поста на границе с Сирией со стороны курдов

АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. Силы самообороны сирийских курдов (YPG) открыли огонь по приграничному посту турецкой армии в провинции Килис, ранив одного солдата, сообщает газета Hurriyet.

Отмечается, что огонь велся со стороны сирийского региона Африн, контролируемого YPG, турецкие военные открыли ответный огонь. Официального подтверждения этой информации нет.

Турция считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о возможности турецкой военной операции в Африне против YPG, которые, по его словам, угрожают национальной безопасности страны.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил в понедельник, что операция турецкой армии в сирийском Африне может начаться в самое ближайшее время, а на прошедшем во вторник заседании Совета национальной безопасности Турции было сочтено целесообразным расширение военно-наблюдательной миссии страны в зоне деэскалации в сирийском Идлибе на западную часть провинции Алеппо и окрестности Африна.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>