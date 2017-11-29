АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. Силы самообороны сирийских курдов (YPG) открыли огонь по приграничному посту турецкой армии в провинции Килис, ранив одного солдата, сообщает газета Hurriyet.
Турция считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о возможности турецкой военной операции в Африне против YPG, которые, по его словам, угрожают национальной безопасности страны.
Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил в понедельник, что операция турецкой армии в сирийском Африне может начаться в самое ближайшее время, а на прошедшем во вторник заседании Совета национальной безопасности Турции было сочтено целесообразным расширение военно-наблюдательной миссии страны в зоне деэскалации в сирийском Идлибе на западную часть провинции Алеппо и окрестности Африна.
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