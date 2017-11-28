Тиллерсон: Женевский процесс не предполагает правление Асада в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Женевский процесс по Сирии не предусматривает политического решения, которое бы оставило президента страны Башара Асада у власти, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Наши европейские партнеры должны оставаться надежными сторонниками женевского процесса под эгидой ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. Это может быть основой восстановления страны (Сирии) и реализации политического решения, которое не оставляет никакой роли для режима (президента Сирии Башара) Асада или его семьи в сирийском правительстве", — заявил Тиллерсон, выступая в Wilson Center в Вашингтоне.

Восьмой раунд межсирийских переговоров официально начался в Женеве со встречи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции во главе с Насером Харири.

Это первая встреча де Мистуры с новой единой делегацией сирийской оппозиции, сформированной на прошлой неделе на конференции в Эр-Рияде.

Как ожидается, в среду в Женеву прибудет также делегация правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари.

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