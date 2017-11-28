Де Мистура рассчитывает на реализацию "режима тишины" в Восточной Гуте

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура сообщил, что рассчитывает на реализацию предложенного РФ "режима тишины" в зоне деэскалации "Восточная Гута" в Сирии.

Дипломатический источник в целевых группах по Сирии в Женеве заявил во вторник РИА Новости, что "режим тишины" в Восточной Гуте начал действовать с 09.00 вторника по местному времени.

"Российская сторона меня проинформировала на встрече с постпредами пяти стран-постоянных членов СБ ООН, что русские предложили перемирие в Восточной Гуте, а (сирийское — ред.) правительство согласилось на него. Мы были очень обеспокоены ситуацией и все еще обеспокоены. Теперь нужно увидеть, будет ли реализовано перемирие. Это не совпадение, что это (перемирие — ред.) было предложено и вступило в силу сегодня — в день начала этой сессии (переговоров — ред.)", — заявил де Мистура журналистам.

Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко в понедельник призвал все конфликтующие в Сирии стороны в целях исключения любых нарушений режима прекращения боевых действий ввести 28 и 29 ноября "режим тишины" в зоне деэскалации №3 в Восточной Гуте. Отмечается, что подобные меры снизят напряженность в западной части "Восточной Гуты", где боевики запрещенной в РФ террористической группы Джебхат ан-Нусра и связанные с ней формирования усилили обстрелы контролируемой правительством территории.

На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая к северу от города Хомс, третья в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

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