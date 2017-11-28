Каламанов: обвинения Сирии в химатаках способствуют химическому терроризму

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Запредельная политизация сирийского "химического досье" негативно сказывается на авторитете ОЗХО, а постоянные обвинения в химических атаках в адрес Дамаска играют на руку террористам и могут привести к распространению "химического" терроризма за пределы ближневосточного региона, заявил замглавы Минпромторга Георгий Каламанов.

Выступая в Гааге на 22-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, Каламанов заявил, что "запредельная политизация так называемого сирийского "химического досье" крайне негативным образом сказывается на целостности КЗХО и авторитете самой организации".

"Более того, нескончаемые и совершенно беспочвенные обвинения Дамаска в применении токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ только "играют на руку" террористам и экстремистам, предпринимающим при поддержке извне все новые и новые провокационные действия с использованием бытовой, а теперь уже и военной "химии", — сказал замминистра, возглавляющий российскую делегацию на конференции.

Он также рекомендовал участникам конференции ознакомиться с размещенным на закрытой части веб-сайта ОЗХО материалом под названием "Дополнительные российские оценки седьмого доклада Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН".

"Только на примере этого материала можно убедиться в том, насколько заимствованные руководством Механизма у спецмиссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии методы работа непрофессиональны и политически ангажированы", — заявил Каламанов.

По его словам, "вероятно, был заказ – любыми способами подтвердить продвигаемую из Вашингтона и некоторых других западных столиц основную версию бомбардировки Хан-Шейхуна ВВС Сирии с использованием химического боеприпаса".

"Таким образом оправдывается нанесение по сирийской авиабазе "Шайрат" американскими ВМС ракетного удара, что явилось актом агрессии против суверенного государства в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права", — отметил Каламанов.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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