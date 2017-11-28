Каламанов: обвинения Сирии в химатаках способствуют химическому терроризму

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Запредельная политизация сирийского "химического досье" негативно сказывается на авторитете ОЗХО, а постоянные обвинения в химических атаках в адрес Дамаска играют на руку террористам и могут привести к распространению "химического" терроризма за пределы ближневосточного региона, заявил замглавы Минпромторга Георгий Каламанов.
Выступая в Гааге на 22-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, Каламанов заявил, что "запредельная политизация так называемого сирийского "химического досье" крайне негативным образом сказывается на целостности КЗХО и авторитете самой организации".
"Более того, нескончаемые и совершенно беспочвенные обвинения Дамаска в применении токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ только "играют на руку" террористам и экстремистам, предпринимающим при поддержке извне все новые и новые провокационные действия с использованием бытовой, а теперь уже и военной "химии", — сказал замминистра, возглавляющий российскую делегацию на конференции.
"Только на примере этого материала можно убедиться в том, насколько заимствованные руководством Механизма у спецмиссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии методы работа непрофессиональны и политически ангажированы", — заявил Каламанов.
По его словам, "вероятно, был заказ – любыми способами подтвердить продвигаемую из Вашингтона и некоторых других западных столиц основную версию бомбардировки Хан-Шейхуна ВВС Сирии с использованием химического боеприпаса".
"Таким образом оправдывается нанесение по сирийской авиабазе "Шайрат" американскими ВМС ракетного удара, что явилось актом агрессии против суверенного государства в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права", — отметил Каламанов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>