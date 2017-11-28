Перемирия с террористами ИГ* в Сирии быть не может, заявил Песков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Операция против террористической организации "Исламское государство"* в Сирии продолжается, перемирия с террористами быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли введен режим перемирия в Восточной Гуте в Сирии, Песков сказал: "Там же происходят столкновения с террористами". "Там никаких столкновений с оппозицией не ведется, там террористы, там ИГИЛ*. Операция против ИГИЛ* продолжается", — подчеркнул он.

На уточняющий вопрос о том, нет ли планов у РФ ввести перемирие в этом районе, Песков заявил: "Перемирия с ИГИЛ* быть не может".

На уточнение другого журналиста, что, возможно, коллега спрашивал о предложении Минобороны РФ ввести режим тишины в Восточной Гуте, Песков сказал: "Коллега спрашивал о перемирии, он получил ответ на свой вопрос".

Ранее глава Центра генерал-лейтенант Сергей Кураленко призвал все конфликтующие в Сирии стороны в целях исключения любых нарушений режима прекращения боевых действий ввести 28 и 29 ноября режим тишины в зоне деэскалации №3 в Восточной Гуте. По мнению российских военных, подобные меры могли бы снизить напряженность в западной части Восточной Гуты, где боевики запрещенной в РФ террористической группы Джебхат ан-Нусра и связанные с ней формирования усилили обстрелы контролируемой правительством территории.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>