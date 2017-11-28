ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Постпред России при отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин заявил, что попросил ООН и западных партнеров "вернуть на землю" сирийских оппозиционеров, выступающих с неконструктивных позиций в отношении диалога с Дамаском.

Бородавкин заявил журналистам, что принятый оппозицией итоговый документ конференции Эр-Рияд-2 является "внутренне очень противоречивым".

"С одной стороны, он говорит, что никаких предварительных условий оппозиция не выдвигает, а с другой стороны, там содержится требование относительно ухода президента Асада в отставку в самом начале переходного периода. Что это, как не предварительное условие? Другое нереалистичное требование — относительно того, что из Сирии должны уйти иранские подразделения милиции", — заявил Бородавкин.

"Непонятно также и то, как будут оппозиционеры договариваться с делегацией сирийского правительства, если приехавшая из Эр-Рияда делегация рассматривает их чуть ли не как преступников, с которыми разговор невозможен. Всё это настораживает очень сильно и вряд ли будет способствовать конструктивному диалогу в Женеве. Поэтому мы в ходе встречи обратились к нашим партнёрам — и к ООНовцам, и к западным делегациям, которые имеют влияние на оппозицию, чтобы они постарались вернуть на землю оппозиционеров, которые выступают с позиций, которые не отвечают реальным положениям дел в Сирии и которые явно должны быть пересмотрены в сторону более конструктивного диалога с правительственной делегацией", — заявил дипломат.

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура во вторник проинформировал представителей пятёрки постоянных членов Совета Безопасности о перспективах этого раунда, стороны обменялись мнениями по этим вопросам.

Во второй половине дня вторника де Мистура проведет первую встречу в рамках "Женевы-8" с делегацией объединенной оппозиции Сирии во главе с Насером Харири. Делегация Дамаска во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари, как ожидается, прибудет в Женеву в среду.

Де Мистура рассчитывает, что в ходе "Женевы-8" сторонам удастся вести работу по вопросу выработки конституции и подготовки к выборам.

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