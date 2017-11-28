Песков назвал основные сложности при подготовке конгресса нацдиалога Сирии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ясности с датой проведения Конгресса национального диалога Сирии пока нет, никто не ставит цель "подогнать" встречу на "до" или "после" Нового года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ясности нет, никто не ставит целью подогнать мероприятие под срок до новогодних праздников или после, главное — это его должным образом подготовить и согласовать списки, а именно это будет самой сложной частью", — ответил Песков на вопрос журналистов, есть ли уже ясность, когда состоится конгресс: в декабре этого года или уже в 2018 году.

С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии выступил ранее президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в Конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также, в качестве наблюдателей, представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

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