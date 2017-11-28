Богданов обсудил с представителем Кнессета Сирию и борьбу с терроризмом

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился во вторник с председателем комиссии по иностранным делам и обороне Кнессета Израиля Ави Дихтером, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов международной и региональной повестки дня, включая перспективы палестино-израильского урегулирования, положение дел в Сирии, а также проблематику борьбы с терроризмом", — отметили в МИД РФ.

Сообщается, что в ходе встречи стороны затронули также актуальные аспекты российско-израильских двусторонних отношений.

Восьмой раунд межсирийских переговоров начинается во вторник в Женеве. Как ожидается, он продлится до 1 декабря и может стать официальным признанием новой делегации объединенной оппозиции Сирии, сформированной в ходе встречи в Эр-Рияде на прошлой неделе.

Израиль и Палестина прервали мирный диалог в 2014 году. Неоднократные попытки международных посредников вернуть их за стол переговоров пока не имеют успеха. Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.

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