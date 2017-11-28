Де Мистура перед "Женевой-8" провел совещание с постпредами стран СБ ООН

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во вторник утром провел совещание с постпредами стран-постоянных членов СБ ООН перед началом восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник, во второй половине дня де Мистура проведет первую встречу в рамках Женевы-8 с делегацией объединенной оппозиции Сирии во главе с Насером Харири. Делегация Дамаска во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари, как ожидается, прибудет в Женеву в среду.

Де Мистура рассчитывает, что в ходе Женевы-8 сторонам удастся вести работу по вопросу выработки конституции и подготовки к выборам.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии заявил о планах начать восьмой раунд переговоров в Женеве 28 ноября. Он также рассказал о намерении провести два раунда межсирийских переговоров в декабре.

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