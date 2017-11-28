Бородавкин выразил обеспокоенность форматом женевских переговоров

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Постпред РФ при отделении в ООН в Женеве Алексей Бородавкин выразил обеспокоенность форматом восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве и составом его участников.

Бородавкин заявил журналистам, что спецпосланник ООН Стаффан де Мистура во вторник проинформировал представителей пятёрки постоянных членов Совета Безопасности о перспективах этого раунда, стороны обменялись мнениями по этим вопросам.

"У нас сохраняются по этому поводу определенные сомнения — и в связи с тем, что не слишком понятно, какая прибавочная стоимость будет от этих встреч, и относительно выбранного формата и состава участников. По нашему мнению, есть те форматы, которые зарекомендовали себя хорошо и которые работают. Это и международная группа поддержки Сирии (МГПС), и рабочая группа по гуманитарным вопросам и по прекращению боевых действий. Я могу ещё также назвать лозаннский формат, который тоже собирался в свое время на уровне министров иностранных дел, который внёс положительный вклад в обсуждение перспектив сирийского урегулирования", — сказал Бородавкин.

Во второй половине дня вторника де Мистура проведет первую встречу в рамках "Женевы-8" с делегацией объединенной оппозиции Сирии во главе с Насером Харири. Делегация Дамаска во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари, как ожидается, прибудет в Женеву в среду.

Де Мистура рассчитывает, что в ходе "Женевы-8" сторонам удастся вести работу по вопросу выработки конституции и подготовки к выборам.

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