Сирийская армия выбила боевиков из аль-Ашара, сообщил источник

ДАМАСК, 28 ноя — РИА Новости. Сирийская армия отбила город аль-Ашара в провинции Дейр-эз-Зор у боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости во вторник военный источник.

"Сирийская армия вернула город Ашара в окрестностях Дейр-эз-Зора. Армия продолжает продвижение в районе между городами Аль-Букемаль и Меядин. Контроль установлен над рядом городов и сел", — сообщил источник.

Под контроль армии перешли города Субейхан, Махкан и Даблан, расположенные на берегу реки Евфрат.

По его данным, армия ликвидировала в ходе операции ряд высокопоставленных командиров ИГ*, в том числе отвечавших за минирование автомобилей и финансовые операции группировки.

Военные изъяли большое количество оружия и боеприпасов, а также шесть танков.

Сирийская армия за ноябрь освободила города Дейр-эз-Зор, Меядин и Аль-Букемаль.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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