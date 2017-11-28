ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. В зоне деэскалации "Восточная Гута" с 09:00 по местному времени начал действовать режим тишины, заявил РИА Новости дипломатический источник в Целевых группах по Сирии в Женеве. © AP Photo / Raqqa Media Center Боевики ИГ* в Сирии в 2018 году будут вытеснены в пустыню, заявил эксперт

Ранее российский Центр по примирению призвал ввести режим тишины 28 и 29 ноября. Подобная мера призвана снизить напряженность в западной части "Восточной Гуты". В этом районе боевики Джебхат ан-Нусры* и связанные с ней формирования усилили обстрелы контролируемой правительством территории.

В Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе часть провинции Хама, вторая к северу от города Хомс, третья в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая в провинции Дераа на границе с Иорданией.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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