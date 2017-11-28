РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Старейшина из Алеппо призвал сторонников боевиков сложить оружие

09:0728.11.2017
(обновлено: 09:08 28.11.2017)
0160
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСитуация в сирийском городе Алеппо. Архивное фотоСитуация в сирийском городе Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

ЛАТАКИЯ (Сирия), 28 ноя – РИА Новости. Авторитетный старейшина западной и юго-западной частей Алеппо Абдулла Дандаль Ибрахим призывает сторонников боевиков сложить оружие.

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Raqqa Media Center
Боевики ИГ* в Сирии в 2018 году будут вытеснены в пустыню, заявил эксперт
Ибрахим – один из шейхов, подписавших с офицерами российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения огня. Договоренности предусматривают, что населенные пункты не станут помогать боевикам, а военные будут защищать поселки.

"Многие хотят вернуться на свои земли, не хотят оставаться с террористами. Мы их приглашаем вернуться к нормальной жизни, мы им поможем. Предлагаем мирно работать, гарантируем им безопасность. Главное, чтобы они бросили оружие и вернулись к обычной жизни", — сказал Ибрахим журналистам.

Старейшина добавил, что готов стать посредником в дальнейших переговорах с представителями общин.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий

Военнослужащий на позиции сирийской армии на окраине Алеппо вблизи зоны деэскалации Накиб Мухаммед сообщил, что сейчас боевики все реже нарушают режим прекращения огня.

"Люди, которые живут за нашими позициями, чувствуют себя в безопасности. А скоро, я уверен, мы вообще выгоним террористов отсюда", — сказал он.

Мухаммед пояснил, что с этих позиций власти Сирии, согласно взятым на себя обязательствам, вывели тяжелое вооружение, оставив здесь малочисленный гарнизон военнослужащих.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре. 26 ноября 2017
© РИА Новости / Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
По опорным пунктам: российские бомбардировщики атаковали боевиков в Сирии
Местная жительница Мария Мхер, которая живет на передовых позициях у зоны деэскалации, рассказала журналистам, что квартира ее семьи была разрушена при обстреле со стороны боевиков. Сейчас семья снимает жилье у соседей на нижнем этаже.

"Я с детьми живу здесь уже девятый месяц. У меня пятеро детей. Снимаю две комнаты. Нам нужно все, у нас нет ничего. Мы каждый день просим бога, чтобы он нас защитил. Нам все равно идти больше некуда. Снять квартиру в другом районе мы не можем, везде дороже", — сказала она.

Она отмечает, что самое страшное уже позади. По ее словам, после того, как в этих местах начал действовать режим прекращения огня, она и муж чувствуют, что их дети в безопасности.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена