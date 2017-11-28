Старейшина из Алеппо призвал сторонников боевиков сложить оружие

ЛАТАКИЯ (Сирия), 28 ноя – РИА Новости. Авторитетный старейшина западной и юго-западной частей Алеппо Абдулла Дандаль Ибрахим призывает сторонников боевиков сложить оружие.
"Многие хотят вернуться на свои земли, не хотят оставаться с террористами. Мы их приглашаем вернуться к нормальной жизни, мы им поможем. Предлагаем мирно работать, гарантируем им безопасность. Главное, чтобы они бросили оружие и вернулись к обычной жизни", — сказал Ибрахим журналистам.
Старейшина добавил, что готов стать посредником в дальнейших переговорах с представителями общин.
Военнослужащий на позиции сирийской армии на окраине Алеппо вблизи зоны деэскалации Накиб Мухаммед сообщил, что сейчас боевики все реже нарушают режим прекращения огня.
"Люди, которые живут за нашими позициями, чувствуют себя в безопасности. А скоро, я уверен, мы вообще выгоним террористов отсюда", — сказал он.
Мухаммед пояснил, что с этих позиций власти Сирии, согласно взятым на себя обязательствам, вывели тяжелое вооружение, оставив здесь малочисленный гарнизон военнослужащих.
"Я с детьми живу здесь уже девятый месяц. У меня пятеро детей. Снимаю две комнаты. Нам нужно все, у нас нет ничего. Мы каждый день просим бога, чтобы он нас защитил. Нам все равно идти больше некуда. Снять квартиру в другом районе мы не можем, везде дороже", — сказала она.
Она отмечает, что самое страшное уже позади. По ее словам, после того, как в этих местах начал действовать режим прекращения огня, она и муж чувствуют, что их дети в безопасности.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>