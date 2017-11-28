Старейшина из Алеппо призвал сторонников боевиков сложить оружие

ЛАТАКИЯ (Сирия), 28 ноя – РИА Новости. Авторитетный старейшина западной и юго-западной частей Алеппо Абдулла Дандаль Ибрахим призывает сторонников боевиков сложить оружие.

Ибрахим – один из шейхов, подписавших с офицерами российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения огня. Договоренности предусматривают, что населенные пункты не станут помогать боевикам, а военные будут защищать поселки.

"Многие хотят вернуться на свои земли, не хотят оставаться с террористами. Мы их приглашаем вернуться к нормальной жизни, мы им поможем. Предлагаем мирно работать, гарантируем им безопасность. Главное, чтобы они бросили оружие и вернулись к обычной жизни", — сказал Ибрахим журналистам.

Старейшина добавил, что готов стать посредником в дальнейших переговорах с представителями общин.

Военнослужащий на позиции сирийской армии на окраине Алеппо вблизи зоны деэскалации Накиб Мухаммед сообщил, что сейчас боевики все реже нарушают режим прекращения огня.

"Люди, которые живут за нашими позициями, чувствуют себя в безопасности. А скоро, я уверен, мы вообще выгоним террористов отсюда", — сказал он.

Мухаммед пояснил, что с этих позиций власти Сирии, согласно взятым на себя обязательствам, вывели тяжелое вооружение, оставив здесь малочисленный гарнизон военнослужащих.

Местная жительница Мария Мхер, которая живет на передовых позициях у зоны деэскалации, рассказала журналистам, что квартира ее семьи была разрушена при обстреле со стороны боевиков. Сейчас семья снимает жилье у соседей на нижнем этаже.

"Я с детьми живу здесь уже девятый месяц. У меня пятеро детей. Снимаю две комнаты. Нам нужно все, у нас нет ничего. Мы каждый день просим бога, чтобы он нас защитил. Нам все равно идти больше некуда. Снять квартиру в другом районе мы не можем, везде дороже", — сказала она.

Она отмечает, что самое страшное уже позади. По ее словам, после того, как в этих местах начал действовать режим прекращения огня, она и муж чувствуют, что их дети в безопасности.

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