ООН, 27 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на заседании СБ ООН в понедельник заявил, что обсуждает с представителями Сирии и членами СБ ООН выдвинутую Россией инициативу о проведении конгресса национального диалога Сирии, но воздержался от комментариев самой идеи.

"РФ продолжает продвигать план по проведению широкой встречи по Сирии в ближайшем будущем. Россия действительно искала поддержки этой конференции. Я продолжу открытые консультации с ними, а также продолжу оценивать взгляды сирийцев и международного сообщества, в том числе всех членов Совета Безопасности", — заявил де Мистура.

Он подчеркнул, что "будет преждевременным как-то высказываться об этой инициативе".

При этом, по его словам, "все другие инициативы должны поддерживать посреднический процесс ООН, мандат на ведение которого Совет Безопасности выдал ООН и никому другому". Говоря о прошедших за последнее время встречах на разных площадках, спецпосланник подчеркнул, что "международные игроки ищут общую платформу на основе выполнения резолюции СБ 2254 и призывают сирийцев также начинать находить общие позиции".

С инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии ранее выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также, в качестве наблюдателей, представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения. Дата проведения конгресса официально пока не определена.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>