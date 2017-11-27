США не предоставили доступ для доставки гумпомощи в сирийский Эр-Рукбан

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. США по-прежнему не предоставили доступ международным организациям для доставки гуманитарной помощи в сирийский лагерь Эр-Рукбан, сообщил в понедельник на брифинге глава Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Несмотря на ранее проведенные консультации, до настоящего времени американской стороной доступ международным организациям для доставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" не предоставлен", — сказал Кураленко.

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