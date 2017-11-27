Центр примирения призвал ввести "режим тишины" в зоне "Восточная Гута"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Центр по примирению в Сирии призывает все стороны конфликта ввести 28 и 29 ноября "режим тишины" в зоне деэскалации Восточная Гута, заявил глава Центра генерал-лейтенант Сергей Кураленко во время брифинга.

"Центр по примирению враждующих сторон в целях исключения любых нарушений режима прекращения боевых действий призывает все конфликтующие стороны ввести 28 и 29 ноября "режим тишины" в зоне деэскалации №3 в Восточной Гуте", — сказал Кураленко.

Отмечается, что подобные меры снизят напряженность в западной части зоны деэскалации №3 "Восточная Гута".

На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая к северу от города Хомс, третья в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

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