ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания и Турция считают важным поиски политического решения ситуации в Сирии в рамках переговоров в Женеве, проводимых под эгидой ООН.
С таким заявлением выступили в понедельник премьер-министры двух стран Тереза Мэй и Бинали Йылдырым, сообщил официальный представитель британского премьера.
Турецкий премьер находится с визитом в Лондоне, на встрече с Мэй он обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, а также двусторонние отношения.
"Они обсудили региональные угрозы, включая важность поиска политического решения кризиса в Сирии через возглавляемые ООН переговоры в Женеве. Важно обеспечить мирный процесс, который бы способствовал созданию стабильной и безопасной Сирии", — говорится в переданном РИА Новости заявлении представителя премьера.
"В вопросах экономического сотрудничества они приветствовали достигнутый в последние месяцы прогресс, включая первую встречу совместной рабочей группы по торговле, которая прошла в ноябре. Стороны обсудили пути расширения двусторонней торговли и укрепления связей турецких и британских компаний в высокотехнологическом секторе и оборонной промышленности", — отмечается в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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