Британия и Турция выступили за поиск урегулирования в САР в рамках "Женевы"

Зал генассамблеи в женевском офисе ООН готовят к приветствию де Мистуры на межсирийских переговорах. Архивное фото

Зал генассамблеи в женевском офисе ООН готовят к приветствию де Мистуры на межсирийских переговорах. Архивное фото

ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания и Турция считают важным поиски политического решения ситуации в Сирии в рамках переговоров в Женеве, проводимых под эгидой ООН.

С таким заявлением выступили в понедельник премьер-министры двух стран Тереза Мэй и Бинали Йылдырым, сообщил официальный представитель британского премьера.

Турецкий премьер находится с визитом в Лондоне, на встрече с Мэй он обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, а также двусторонние отношения.

"Они обсудили региональные угрозы, включая важность поиска политического решения кризиса в Сирии через возглавляемые ООН переговоры в Женеве. Важно обеспечить мирный процесс, который бы способствовал созданию стабильной и безопасной Сирии", — говорится в переданном РИА Новости заявлении представителя премьера.

Премьеры обсудили ситуацию в Ираке и отметили важность прогресса в борьбе с ИГ*, а также усилий по предотвращению проникновения боевиков из региона в их родные страны.

"В вопросах экономического сотрудничества они приветствовали достигнутый в последние месяцы прогресс, включая первую встречу совместной рабочей группы по торговле, которая прошла в ноябре. Стороны обсудили пути расширения двусторонней торговли и укрепления связей турецких и британских компаний в высокотехнологическом секторе и оборонной промышленности", — отмечается в сообщении.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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