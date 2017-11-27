Богданов обсудил с Джамилем итоги встречи сирийской оппозиции в Эр-Рияде

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в понедельник встретился с главой московской платформы сирийской оппозиции, секретарем партии "Народная воля", членом руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамилем, сообщает сайт МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось подробное обсуждение итогов встречи сирийской оппозиции в Эр-Рияде 22-23 ноября, включая формирование представительной делегации от оппозиции для переговоров под эгидой ООН в Женеве с делегацией правительства Сирийской Арабской Республики по вопросам достижения политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении.

В столице Саудовской Аравии на прошлой неделе прошла вторая встреча представителей сирийской оппозиции. Ее участники определились с составом единой делегации на переговорах в Женеве, которые пройдут 28 ноября. Единая делегация включает 36 человек, представляющих Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС, базируется в Стамбуле), вооруженную оппозицию и платформы "Москва" и "Каир".

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