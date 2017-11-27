Источник: сирийскую оппозицию в Женеве будут представлять 22 переговорщика

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сирийскую оппозицию в восьмом раунде межсирийских переговоров в Женеве будут представлять 22 переговорщика, включая членов вооруженной оппозиции, независимых оппозиционеров, а также представителей платформ "Каир" и "Москва", заявил РИА Новости источник.

Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС, базируется в Стамбуле) будут представлять Насер аль-Харири, Хади аль-Бахра, Абдулахад Стефо и Хавас Халил.

Кроме того, в делегацию переговорщиков войдут три члена Национального координационного комитета сирийской оппозиции (НКК).

От платформ "Москва" и "Каир" в Женеву будут направлены, три и пять переговорщиков, соответственно. "Москва" будет представлена,, в том числе, Моханнадом Дулейканом и Юсефом Сулейманом. "Каир" представляют, среди прочих, Джамал Сулейман и Фирас аль-Халиди.

Вооруженная оппозиция будет представлена тремя переговорщиками. Также в состав делегации переговорщиков войдут четыре представителя независимой оппозиции, включая Бассму Кодмани.

Ранее участники прошедшей в Эр-Рияде встречи сирийской оппозиции определились с составом единой делегации на переговорах в Женеве, которые пройдут 28 ноября. Единая делегация включает 36 человек.

Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, где 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции: каирская, московская и эр-риядская, которые в итоге создали единую делегацию для переговоров с Дамаском в Женеве.

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