Источник рассказал об участии делегации Дамаска в "Женеве-8"

ЖЕНЕВА, 27 ноя — РИА Новости. Делегация Дамаска может приехать на Женеву-8, но лишь на один день, сообщил РИА Новости источник, близкий к организации переговоров.

"Делегация, скорее всего, приедет на переговоры только на один день", — сказал он.

Источник пояснил, что Дамаск категорически не согласен с решением спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры поддержать заявление, сделанное по итогам конференции Эр-Рияд-2. В документе, в частности, подчеркивалась необходимость ухода Башара Асада с поста президента Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>