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Война в Сирии
Война в Сирии

Боевики ИГ* в Сирии в 2018 году будут вытеснены в пустыню, заявил эксперт

16:5427.11.2017
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© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия. Архивное фотоБоевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Raqqa Media Center

ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Остатки так называемого "халифата" ИГ* в начале 2018 года, скорее всего, прекратят существование, а сами боевики в Сирии будут вытеснены в сельскую местность и пустыню, считает ведущий аналитик по Ближнему Востоку международной консалтинговой компании IHS Markit Коламб Стрэк.

Представитель московской группы сирийской оппозиции, секретарь партии Народная воля, член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Джамиль: начало урегулирования в Сирии предполагает вывод иностранных войск

Сирийские военные заявили 19 ноября о возвращении контроля над Аль-Букемалем — последним сирийским крупным городом, удерживавшимся боевиками. В связи с этим эксперт назвал несколько направлений развития ситуации в Сирии после полной победы над ИГ*.

"ИГ*, скорее всего, потеряет все, что осталось от ее "халифата" в начале 2018 года, ее боевики будут действовать, окопавшись в сельской местности и пустыне. Вместе с тем, как только правительство Сирии восстановит контроль над нефтяными месторождениями и населенными пунктами провинции Дейр-эз-Зор, оно, вероятно, прекратит придерживаться плана по установлению зон деэскалации на западе. Президент Башар Асад заявлял, что намерен восстановить государственный контроль над всей территорией Сирии, и он, вероятно, считает, что в состоянии сделать это", — говорится в комментарии Стрэка, предоставленном РИА Новости.

Заместитель премьер-министра, глава МИД Израиля Авигдор Либерман. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Военная операция в Сирии позволила выжить режиму Асада, заявил Либерман
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане (Казахстан) представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

"Поддерживаемые США курдские подразделения "Демократических сил Сирии", скорее всего, передадут контроль над нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре обратно сирийскому правительству, несмотря на возможное сопротивление суннитов. Сирийским курдам, вероятно, будет предоставлена определенная политическая автономия в составе Сирийской арабской республики, но соглашение об этом будет увязано с возвращением контроля над отбитыми у ИГ* территориями от "Демократических сил Сирии" сирийскому правительству. Турция, скорее всего, будет поставлена перед фактом уже предоставленной курдам автономии", — отмечает эксперт.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре. 26 ноября 2017
© РИА Новости / Минобороны РФ
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По опорным пунктам: российские бомбардировщики атаковали боевиков в Сирии
По его мнению, контакты с Сирией может начать Израиль. "Израиль, вероятно, будет искать способы коммуникации для обеспечения соблюдения его "красных линий" относительно развертывания сил иранских союзников недалеко от Голанских высот. Существует риск новой войны с группировкой "Хезболлах", что может затронуть и Сирию", — считает эксперт.

Ранее глава комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Ави Дихтер заявил, что со стороны Сирии начинает проявляться угроза по отношению к Израилю, и эта угроза исходит "не обязательно" со стороны Дамаска.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская, которые должны создать единую делегацию на переговоры с Дамаском в Женеве, которые стартуют 28 ноября.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

 

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