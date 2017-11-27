Боевики ИГ* в Сирии в 2018 году будут вытеснены в пустыню, заявил эксперт

ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Остатки так называемого "халифата" ИГ* в начале 2018 года, скорее всего, прекратят существование, а сами боевики в Сирии будут вытеснены в сельскую местность и пустыню, считает ведущий аналитик по Ближнему Востоку международной консалтинговой компании IHS Markit Коламб Стрэк.
Сирийские военные заявили 19 ноября о возвращении контроля над Аль-Букемалем — последним сирийским крупным городом, удерживавшимся боевиками. В связи с этим эксперт назвал несколько направлений развития ситуации в Сирии после полной победы над ИГ*.
"ИГ*, скорее всего, потеряет все, что осталось от ее "халифата" в начале 2018 года, ее боевики будут действовать, окопавшись в сельской местности и пустыне. Вместе с тем, как только правительство Сирии восстановит контроль над нефтяными месторождениями и населенными пунктами провинции Дейр-эз-Зор, оно, вероятно, прекратит придерживаться плана по установлению зон деэскалации на западе. Президент Башар Асад заявлял, что намерен восстановить государственный контроль над всей территорией Сирии, и он, вероятно, считает, что в состоянии сделать это", — говорится в комментарии Стрэка, предоставленном РИА Новости.
"Поддерживаемые США курдские подразделения "Демократических сил Сирии", скорее всего, передадут контроль над нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре обратно сирийскому правительству, несмотря на возможное сопротивление суннитов. Сирийским курдам, вероятно, будет предоставлена определенная политическая автономия в составе Сирийской арабской республики, но соглашение об этом будет увязано с возвращением контроля над отбитыми у ИГ* территориями от "Демократических сил Сирии" сирийскому правительству. Турция, скорее всего, будет поставлена перед фактом уже предоставленной курдам автономии", — отмечает эксперт.
Ранее глава комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Ави Дихтер заявил, что со стороны Сирии начинает проявляться угроза по отношению к Израилю, и эта угроза исходит "не обязательно" со стороны Дамаска.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская, которые должны создать единую делегацию на переговоры с Дамаском в Женеве, которые стартуют 28 ноября.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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