БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад полагает, что доклад Совместного механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН об использовании химического оружия, в котором авторы документа обвинили ВС САР, мог быть написан еще до проведения расследования инцидента.

"СМР, несмотря на поддержку со стороны СБ ООН и полноценное сотрудничество со стороны Сирии, выступил непрофессионально и базировался только на информации, предоставленной сторонами, которые подозреваются в тесных отношениях с террористическими группами", — сказал Мекдад, выступая на 22-й конференции стран-участниц ОЗХО в Гааге. Конференция транслируется на интернет-сайте ОЗХО.

По его словам, "это противоречит международной практике проведения юридических расследований таких инцидентов и ведет к политизации результатов докладов".

"Мы наблюдали лживые заключения и политизированные обвинения тех стран, которые задали направление для работы СМР. Я хочу спросить у них, был ли доклад СМР написан заранее? Если он был написан заранее, нет необходимости его обсуждать, потому что написать можно, что угодно", — заявил замглавы МИД Сирии.

При этом, по его словам, Дамаск "всегда сотрудничал и предоставлял СМР всю необходимую информацию". "Но они отклонили наше сотрудничество, они никогда не приезжали на авиабазу Шайрат, чтобы изучить образцы. Они лишь совершили формальный визит и пообщались со своими свидетелями, которые не были связаны с инцидентом", — сказал Мекдад.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>