БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад полагает, что доклад Совместного механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН об использовании химического оружия, в котором авторы документа обвинили ВС САР, мог быть написан еще до проведения расследования инцидента.
По его словам, "это противоречит международной практике проведения юридических расследований таких инцидентов и ведет к политизации результатов докладов".
При этом, по его словам, Дамаск "всегда сотрудничал и предоставлял СМР всю необходимую информацию". "Но они отклонили наше сотрудничество, они никогда не приезжали на авиабазу Шайрат, чтобы изучить образцы. Они лишь совершили формальный визит и пообщались со своими свидетелями, которые не были связаны с инцидентом", — сказал Мекдад.
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