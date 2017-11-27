Сирия продолжит сообщать ОЗХО и ООН о попытках боевиков получить химоружие

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Сирия продолжит сообщать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН о попытках террористических организаций обзавестись химическим оружием, заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад.

"САР продолжает сообщать техническому секретариату и комитету 1540 Совета Безопасности ООН (по предотвращению распространения ядерного, химического или биологического оружия и средств его доставки) всю информацию о действиях террористических групп по получению химического оружия и токсичных химикатов и об их попытках использовать их против гражданских лиц и сирийской армии", — заявил Мекдад, выступая на 22-й конференции стран-участниц ОЗХО в Гааге. Конференция транслируется на интернет-сайте ОЗХО.

По его словам, "эта растущая угроза не стала бы шире и масштабнее, если бы не проводилась бы политика неограниченной поддержки и помощи со стороны некоторых режимов в регионе, которые способствуют их (террористов – ред.) обучению, тренировке, финансированию, предоставлению им военных средств и логистической поддержки, что открыто нарушает нормы этой конвенции (о запрещении химического оружия)".

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