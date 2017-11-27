Сирийские власти надеются на скорый визит главы ОЗХО

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Сирийские власти надеются, что гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) как можно быстрее посетит страну для обсуждения дальнейшего сотрудничества, заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад.

"САР с самого первого дня с момента присоединения к организации придерживается прозрачного сотрудничества с техническим секретариатом (ОЗХО), чтобы выполнить все свои обязательства в рамках конвенции и решения технического секретариата. И мы продолжим делать это", — заявил Мекдад, выступая на 22-й конференции стран-участниц ОЗХО в Гааге. Конференция транслируется на интернет-сайте ОЗХО.

Он сообщил, что Дамаск "направил приглашение гендиректору (ОЗХО Ахмету) Узюмджю, пригласив его посетить Сирию, чтобы изучить возможности продолжения сотрудничества".

"Мы надеемся, что этот визит состоится как можно быстрее", — сказал замминистра.

Полномочия Узюмджю на посту гендиректора ОЗХО истекают 25 июля, его сменит представитель Испании Фернандо Ариас.