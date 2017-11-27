В сирийской оппозиции рассказали, как будут принимать решения в Женеве

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Решения внутри единой делегации от оппозиции Сирии на переговорах в Женеве будут приниматься на основе 70% голосов участников, заявил глава московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль.

Участники прошедшей на прошлой неделе в Эр-Рияде встречи сирийской оппозиции определились с составом единой делегации на переговорах в Женеве, которые пройдут 28 ноября. Единая делегация включает 36 человек, представляющих Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС, базируется в Стамбуле), вооруженную оппозицию и платформы "Москва" и "Каир".

"Переговоры были сложными… в конце концов было принято решение о формировании единой делегации. Была создана делегация из 36 человек, мы потребовали, чтобы принималось решение при наличии 70% проголосовавших "за", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".

"Должно быть согласие между основными составляющими частями нашей оппозиции. Голосование по принципу большинства будет неэффективным, нужно, как минимум, две трети, то есть чтобы 26 из 36 проголосовали "за" (для принятия решения — ред.)", — уточнил он.

По словам Джамиля, в расширенную делегацию из 36 человек входят восемь человек от московской и каирской групп, восемь — от независимых, восемь — от Национальной коалиции, семь человек из вооруженных формирований и пять — из координационного комитета.

По мнению оппозиционера, то, как формировалась единая делегация, может повредить женевскому процессу. "Чтобы женевский процесс был успешным, надо подумать о недопустимости предварительных условий", — сказал он.

Джамиль отметил, что единая делегация от оппозиции представляет не все слои сирийского общества. Кроме того, единая оппозиционная делегация должна получить одобрение от ООН.

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