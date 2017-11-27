МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Решения внутри единой делегации от оппозиции Сирии на переговорах в Женеве будут приниматься на основе 70% голосов участников, заявил глава московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль.
"Переговоры были сложными… в конце концов было принято решение о формировании единой делегации. Была создана делегация из 36 человек, мы потребовали, чтобы принималось решение при наличии 70% проголосовавших "за", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
"Должно быть согласие между основными составляющими частями нашей оппозиции. Голосование по принципу большинства будет неэффективным, нужно, как минимум, две трети, то есть чтобы 26 из 36 проголосовали "за" (для принятия решения — ред.)", — уточнил он.
По мнению оппозиционера, то, как формировалась единая делегация, может повредить женевскому процессу. "Чтобы женевский процесс был успешным, надо подумать о недопустимости предварительных условий", — сказал он.
Джамиль отметил, что единая делегация от оппозиции представляет не все слои сирийского общества. Кроме того, единая оппозиционная делегация должна получить одобрение от ООН.
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