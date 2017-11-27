Джамиль: начало урегулирования в Сирии предполагает вывод иностранных войск

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Начало политического процесса в Сирии предполагает вывод всех иностранных войск, "даже наших друзей", заявил глава московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль.

"Я считаю, что начало политического процесса предполагает вывод всех иностранных войск из Сирии, даже наших друзей", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, если в Сирии действительно начнется политический процесс, если будет уничтожен терроризм и будет создан "организм", руководящий переходным периодом, то в этой ситуации военное "вмешательство" иностранных сил будет все более и более исключаться из политического процесса.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская, которые должны создать единую делегацию на переговоры с Дамаском в Женеве, которые стартуют 28 ноября.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>