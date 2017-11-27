Кадри Джамиль оценил предстоящий конгресс нацдиалога Сирии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Конгресс нацдиалога Сирии будет созван один раз, это будет первая реальная встреча правительства и оппозиции САР, заявил глава московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль.
"Согласно моим представлениям, сочинский конгресс будет созван однократно. Это будет пример для того, как следует принимать новую конституцию", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам Джамиля, "тот институт, который примет конституцию, это будет институт, который будет создан в Сирии, этот вопрос пока рано обсуждать".
"Сочи — это первая реальная встреча между представителями проправительственных сил и оппозицией", — отметил он.
Дата проведения конгресса официально пока не определена. Источник в оппозиции ранее сообщил РИА Новости о возможности старта двухдневного конгресса в Сочи 2 декабря, но позднее заявил, что сроки перенесены "по организационным причинам".
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