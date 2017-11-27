Военная операция в Сирии позволила выжить режиму Асада, заявил Либерман

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя – РИА Новости. Военная кампания в Сирии обеспечила выживание режима президента Башара Асада и разгром "Исламского государства"*, но восстановление стабильности невозможно без реформы власти, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

В интервью русскоязычному Девятому телеканалу он сказал, что замыслы конституционной реформы, которая бы отражала реальный этноконфессиональный баланс сил, продвигаются Россией, но встречают возражения со стороны Асада, принадлежащего к алавитскому меньшинству.

"Основной итог сирийской кампании… — есть два четких исхода. Режим Асада выжил, "Исламское государство"* разгромлено и больше не владеет никакой территорией. Территориально оно не существует, существует в качестве идеи", — сказал Либерман.

"Вместе с тем, это не принесло стабильности, и там стабильности не будет, пока реально не будет пересмотрена вся структура власти. Она должна отражать всю мозаику той этнической составляющей, в которой алавиты, которые находятся сегодня у власти, являются третьим меньшинством, а у власти находятся с 1970-х годов. Поэтому там еще долгая история", — прогнозирует он.

На просьбу прокомментировать недавние дипломатические контакты в Сочи — российско-ирано-турецкий саммит и предшествовавший ему визит Асада — министр сказал, что, если судить по открытым источникам, "никто особо довольным не вышел".

"Каждый пытается отыгрывать свою карту. Турция очень хотела полностью нейтрализовать курдов, которые являются второй по численности этнической группой в Сирии. Им это не удалось. Ирану хотелось добиться создания своих портов, морских и аэропортов, военных баз рядом с Россией. У них этого тоже не получилось. Асад пытался все время отбиваться от российской идеи, главной идеи новой конституции, выборов в 2020-2021 году", — утверждает Либерман.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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