Эксперт назвал выбор участников от оппозиции проблемой для диалога по Сирии

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Проблемой для межсирийского политического диалога является выбор участников переговоров от оппозиции, поскольку у России и ее партнеров, с одной стороны, и у Запада и Саудовской Аравии, с другой, сохраняются разные подходы в этом вопросе, утверждает европейский эксперт по геополитике и Ближнему Востоку, автор книги "Понять сирийский хаос" Александр дель Валь.

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

"Проблемой является нахождение заслуживающей доверие оппозиционной силы, которая сможет позволить достижение договоренностей между режимом (правительством Сирии – ред.) и оппозицией относительно новой Сирии, федеративной или конфедеративной, в которой будут гарантированы интересы каждого из сообществ – суннитов, алавитов, христиан и не придерживающихся какой-либо веры. В противном случае мирное урегулирование в Сирии недостижимо", — сказал РИА Новости дель Валь.

По его словам, "нельзя отдать Сирию суннитам-джихадистам или суннитам, связанным с Саудовской Аравией, целью которых является создание исламского интегристского государства".

Дель Валь утверждает, что проблема сегодня в том, что Запад и Саудовская Аравия рассматривают в качестве единственно возможного участника переговоров некие "исламские суннитские силы" в то время как Россия и ее партнеры хотят видеть представителей более "умеренной" оппозиции.

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