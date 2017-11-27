Министр обороны Израиля признал, что в Сирии нет иранской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя – РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Иран пока не имеет военного присутствия в Сирии, и назвал своей основной задачей не дать ему там появиться.

Оценки текущей ситуации, которыми поделился министр в интервью местному русскоязычному Девятому телеканалу, звучат менее тревожно в сравнении высказываниями на ту же тему представителей израильского руководства с традиционной тональностью.

"Их нет в Сирии, в отличие от всего, что говорят. Да, там присутствует контингент каких-то экспертов, советников и так далее. Иран пока в Сирии не присутствует, и наша главная задача не дать ему присутствовать как реальная военная сила", — сказал Либерман.

Он добавил, что иранцам пока не удается реализовать планы создания в Сирии собственных военных баз.

"Ирану хотелось добиться создания своих портов, морских и аэропортов, военных баз рядом с Россией. У них этого тоже не получилось", — сказал министр.

В Иерусалиме обвиняют Иран в стремлении использовать сирийский конфликт, чтобы превратить соседнюю страну во враждебный плацдарм, и обещают препятствовать этому всеми средствами, не исключая силовые.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>