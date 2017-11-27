В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, Турция зафиксировала пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, случаев стрельбы не зафиксировано. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Медицинская помощь в течение суток оказана 166 жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий: в населенных пунктах Мшерфет-эль-Хлалат и Авенат- эс-Сагира провинции Алеппо. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2283.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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