В Сирии наладили автобусное сообщение между Дамаском и Дейр-эз-Зором

ЛАТАКИЯ (Сирия), 27 ноя — РИА Новости. Сирийские власти наладили автобусное сообщение между Дамаском и Дейр-эз-Зором.

Дамасские фирмы по автобусным перевозкам предоставили транспорт для жителей Дейр-эз-Зора, бежавших из родного города и теперь возвращающихся домой. Ежедневно по шесть автобусов вывозят людей из Дамаска, остаются на ночь в Дейр-эз-Зоре, а затем снова едут в столицу.

Водитель одного из таких автобусов Ахмад Араб Фазим сообщил журналистам, что в последнее время дорога стала безопасной.

"Сейчас игиловцев (боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" — ред.) выгнали из Дэйр-эз-Зора. А раньше они постоянно дорогу обстреливали. Мин очень много было. Сейчас ваши саперы уже все разминировали, и спасибо им за это. Так что я спокоен и за своих пассажиров, и за себя", — сказал он.

Житель Дейр-эз-Зора Аммаль Салек рассказал, что "сейчас вообще нет проблем домой уехать". "Раньше и опасно было, и билет до Дэйр-эз-Зора стоил почти 20 тысяч (сирийских фунтов, порядка 2,4 тысячи рублей). А сегодня всего 4 тысячи", — отметил он.

По словам другого жителя Дейр-эз-Зора Али Адирхана, еще недавно он и думать не мог о том, чтобы вернуться домой. "В Дейр-эз-Зоре хозяйничали игиловцы, дороги (были) заминированы. Да и сообщения не было автобусного. Я бы не отважился на такую поездку. И, знаете, я очень хочу поблагодарить ваших военных, ведь это благодаря им у нас появилась надежда на мир, благодаря их отваге я сегодня еду домой", — подчеркнул Адирхан.

Возвращающаяся в Дейр-эз-Зор Самра Мухаммед пояснила, что, поскольку в Сирии в последнее время похолодало, она и ее спутники взяли с собой много теплых вещей. "И в дорогу еды еще взяли, воды. Дорога-то длинная, мы даже не знаем, сколько она сейчас времени займет. Но меня долгий путь не пугает, главное, что я домой еду", — сказала она.