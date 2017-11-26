Источник в оппозиции Сирии сообщил о переносе сроков конгресса нацдиалога

ЖЕНЕВА, 26 ноя — РИА Новости. Сроки проведения конгресса национального диалога Сирии, который, по данным сирийской оппозиции, планировался в Сочи 2 декабря, переносятся по организационным причинам, сообщил РИА Новости осведомленный источник в оппозиции.

Источник в оппозиции 20 ноября заявил РИА Новости, что российская сторона оповестила его о начале двухдневного конгресса 2 декабря.

"Сочинский конгресс должен был состояться 2 декабря, но я получил определенную информацию о том, что конгресс не состоится в этот день по организационным причинам", — сообщил источник.

По его словам, окончательные сроки еще не определены, но "скоро дата будет известна".

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в пятницу сообщил, что дата проведения конгресса сирийского национального диалога еще не определена.

С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии выступил ранее президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в Конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также, в качестве наблюдателей, представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

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