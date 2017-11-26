Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один, Хомс – один, Дамаск – два. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений в провинциях: Алеппо – два, Дамаск – четыре", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились.

Уточняется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не увеличилось – 2281.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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