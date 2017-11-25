Гумпомощь в лагерь "Эр-Рукбан" в Сирии не доставлена, сообщила оппозиция

АММАН, 25 ноя — РИА Новости. Гуманитарная помощь в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" на сирийско-иорданской границе еще не доставлена, однако проблем с этим нет, задержка, возможно, вызвана тем, что ООН продолжает изучать данный вопрос, заявил представитель сирийской вооруженной оппозиции, сотрудник базы США в Эт-Танфе Муханнад Талаа.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в пятницу сообщил, что США, несмотря на договоренности, пока не направили в ООН согласие по вопросу доставки гумпомощи в сирийский лагерь беженцев "Эр-Рукбан", а это пока не позволяет начать практические действия для подготовки гуманитарных конвоев.

"У США нет проблем по вопросу доставки гуманитарной помощи ООН в лагерь "Эр-Рукбан", — заявил РИА Новости Талаа, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо помехи для процесса доставки. По его словам, промедление связано с тем, что "ООН продолжает изучать вопрос и контактирует" с базой в Эт-Танфе для получения информации.

При этом он признал, что помощь пока не доставлена. "Помощь пока не прибыла в лагерь", — сообщил он.

Россия в понедельник предложила командованию группировкой войск США в Эт-Танфе совместно обеспечить безопасности доставки гуманитарной помощи беженцам в лагере "Эр-Рукбан". В среду коалиция во главе с США заявила, что готова помочь доставке помощи в лагерь, однако не получила подтверждение с российской стороны, что власти Сирии готовы пропустить конвои.

Лагерь "Эр-Рукбан" расположен внутри зоны, контролируемой группировкой вооруженных сил США. По данным гуманитарных агентств, в нем находится порядка 50 тысяч человек. Ранее в Российском центре по примирению враждующих сторон в САР заявили, что десятки тысяч сирийских беженцев лишены возможности получения гуманитарной помощи из-за США, незаконно развернувших в Эт-Танфе в Сирии военную базу. Эти действия, по оценке Центра по примирению, являются грубейшим нарушением гуманитарного права.

По словам пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке, с июня никакого распределения помощи в лагере не было, а ситуация там очень тяжелая. Пресс-секретарь также добавил, что ООН "готова незамедлительно предоставить дополнительную гуманитарную помощь, в которой нуждаются жители этого района".