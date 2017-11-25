Гумпомощь в лагерь "Эр-Рукбан" в Сирии не доставлена, сообщила оппозиция

АММАН, 25 ноя — РИА Новости. Гуманитарная помощь в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" на сирийско-иорданской границе еще не доставлена, однако проблем с этим нет, задержка, возможно, вызвана тем, что ООН продолжает изучать данный вопрос, заявил представитель сирийской вооруженной оппозиции, сотрудник базы США в Эт-Танфе Муханнад Талаа.
"У США нет проблем по вопросу доставки гуманитарной помощи ООН в лагерь "Эр-Рукбан", — заявил РИА Новости Талаа, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо помехи для процесса доставки. По его словам, промедление связано с тем, что "ООН продолжает изучать вопрос и контактирует" с базой в Эт-Танфе для получения информации.
При этом он признал, что помощь пока не доставлена. "Помощь пока не прибыла в лагерь", — сообщил он.
Лагерь "Эр-Рукбан" расположен внутри зоны, контролируемой группировкой вооруженных сил США. По данным гуманитарных агентств, в нем находится порядка 50 тысяч человек. Ранее в Российском центре по примирению враждующих сторон в САР заявили, что десятки тысяч сирийских беженцев лишены возможности получения гуманитарной помощи из-за США, незаконно развернувших в Эт-Танфе в Сирии военную базу. Эти действия, по оценке Центра по примирению, являются грубейшим нарушением гуманитарного права.
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