В Сирии в одной из зон деэскалации выявили присутствие боевиков "Ан-Нусры"*

Танк сирийской армии во время операции против террористов в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

Танк сирийской армии во время операции против террористов в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

ХМЕЙМИМ, 25 ноя — РИА Новости. Присутствие отрядов "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ) выявлено в зоне деэскалации "Южная" в Сирии, при этом оппозиция никаких действий по борьбе с террористами не предпринимает, заявил в субботу на брифинге глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"В результате мониторинга зоны деэскалации "Южная" установлено, что в районе населённого пункта Бейджин действует террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*, отряды которой периодически проводят наступательные действия в отношении правительственных сил", — сообщил он.

Он отметил, что присутствие в зоне деэскалации вооруженного формирования, признанного международным сообществом террористической организацией, создаёт напряжённую обстановку в регионе.

"При этом оппозицией никаких действий по борьбе с террористическими группировками, находящимися в зоне деэскалации "Южная", не предпринимается", — указано в сообщении, распространенном Центром примирения.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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