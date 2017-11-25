Иран будет поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом, заявил Роухани

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 ноября 2017

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 ноября 2017

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заверил президента Сирии Башара Асада, что Иран будет поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Роухани.

"Исламская Республика Иран останется с народом Сирии и сирийским правительством в борьбе с терроризмом", — заявил президент Ирана в ходе телефонного разговора. Кроме того, по его словам, "Тегеран готов принять активное участие в восстановлении Сирии".

Также Роухани прокомментировал встречу с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом в Сочи.

"Сочинский саммит, состоявшийся с участием президента России, Ирана и Турции, был хорошим шагом в нужное время, и три страны согласились с тем, что проведение конгресса национального диалога в Сирии в нынешней ситуации может стать хорошим шагом для стабильности и безопасности Сирии", — заявил президент Ирана.

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