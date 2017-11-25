Заместитель де Мистуры рассказал о его возможном участии в конгрессе в Сочи

ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости. Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи ар-Рамзи на вопрос о возможном участии Стаффана де Мистуры в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи заявил, что контакт с РФ продолжаются, и в Москве прошли хорошие и полезные переговоры.

"С недавнего времени мы находимся в непрерывном контакте с российской стороной, вчера у нас были очень хорошие и полезные переговоры в Москве", — говорится в заявлении офиса де Мистуры.

С инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также, в качестве наблюдателей, представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конгресс нацдиалога Сирии будет собран в ближайшее время. Также, по его словам, участие курдов в конгрессе обсуждалось на трехсторонней встрече президентов России, Ирана и Турции 22 ноября.

Ранее сообщалось, что конгресс состоится 18 ноября, но дата была изменена, а осведомленный источник в сирийской оппозиции до проведения трехсторонней встречи президентов в Сочи сообщал РИА Новости, что сирийскую оппозицию уведомили о проведении конгресса нацдиалога Сирии 2-3 декабря в Сочи.