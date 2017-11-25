Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по боевикам в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. 25 ноября 2017

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. 25 ноября 2017

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил по объектам запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на северо-востоке Сирии.

Видео опубликовано на странице Минобороны в Facebook. На двухминутном ролике, снятом из кабины самолета, видно, как Ту-22M3 сбрасывают бомбы в полете.

Ранее Минобороны сообщило, что групповой удар по террористам нанесли шесть Ту-22М3. Взлетев с аэродрома на территории России, они поразили опорные пункты и технику террористов в районе населенного пункта Эль-Ишара. Все назначенные цели были уничтожены. Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

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