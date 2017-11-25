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Война в Сирии
Война в Сирии

В расследовании инцидента в Хан-Шейхуне точка не поставлена, заявили в МИД

17:3625.11.2017
(обновлено: 17:52 25.11.2017)
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© AFP 2017 / Omar Haj KadourСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 годаСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В расследовании "химического инцидента" в Хан-Шейхуне в Сирии не поставлена точка, Москва будет противодействовать дальнейшей политизации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и попыткам ряда стран манипулировать сирийским "химическим досье", заявил в субботу МИД РФ.

Штаб-квартира ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). Архивное фото
© Фото : Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
На сессии исполсовета ОЗХО не поддержали американский проект по Сирии
"В расследовании химического инцидента в Хан-Шейхуне точка еще не поставлена. Рано или поздно истинные виновные в этом преступлении будут установлены. Россия и впредь намерена последовательно этого добиваться. Одновременно будем всемерно противодействовать дальнейшей политизации ОЗХО, а также новым попыткам манипулировать сирийским "химическим досье" ради достижения отдельными странами своих запрограммированных геополитических целей, причем весьма нечистоплотными средствами", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

За последний месяц Совбез ООН четыре раза проводил голосование по продлению сроков работы механизма ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР). Россия 16 ноября, а до этого 24 октября заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Российский документ по СМР, также выставленный на голосование 16 ноября, не получил необходимого числа голосов. Япония 17 ноября выступила с инициативой о продлении работы СМР на 30 дней, проект резолюции был выставлен на голосование СБ за шесть часов до окончания мандата. Он получил 12 голосов "за", но Россия, как постоянный член СБ ООН, применила право вето.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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