Джабаров прокомментировал формирование единой делегации сирийской оппозиции

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Формирование сирийской оппозицией единой делегации на переговоры в Женеве может означать начало реальной фазы внутрисирийского политического урегулирования, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Участники прошедшей в Эр-Рияде встречи сирийской оппозиции определились с составом единой делегации на переговорах в Женеве, сообщил в пятницу РИА Новости член платформы "Каир" Фирас Халиди.

"Если сирийская оппозиция войдет в женевский процесс единой делегацией, это может означать начало реальной фазы внутрисирийского урегулирования", — заявил Джабаров РИА Новости.

По словам сенатора, в этом случае уже после переговоров может начаться разработка политического устройства Сирии.

"Будем надеяться, что оппозиция проявит в Женеве конструктивную позицию. Формирование ее единой делегации — это позитивный сигнал, ведь именно разногласия среди оппозиционеров тормозили процесс", — отметил он.