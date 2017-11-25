Джабаров прокомментировал формирование единой делегации сирийской оппозиции

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Формирование сирийской оппозицией единой делегации на переговоры в Женеве может означать начало реальной фазы внутрисирийского политического урегулирования, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Если сирийская оппозиция войдет в женевский процесс единой делегацией, это может означать начало реальной фазы внутрисирийского урегулирования", — заявил Джабаров РИА Новости.
По словам сенатора, в этом случае уже после переговоров может начаться разработка политического устройства Сирии.
"Будем надеяться, что оппозиция проявит в Женеве конструктивную позицию. Формирование ее единой делегации — это позитивный сигнал, ведь именно разногласия среди оппозиционеров тормозили процесс", — отметил он.
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