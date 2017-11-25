Трамп сообщил Эрдогану о корректировках в поддержке партнеров США в Сирии

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана о готовящихся корректировках в военной поддержке американских партнеров в Сирии. Об этом сообщил по итогам телефонного разговора двух лидеров Белый дом.
"Трамп проинформировал Эрдогана о рассматриваемых корректировках в военной поддержке (американских) партнеров в Сирии", — говорится в сообщении Белого дома.
Это связано с завершением борьбы за город Ракка и достижением прогресса в стабилизации и обеспечении того, чтобы террористы из группировки "Исламское государство"* (ИГ*) не смогли вернуть утраченные позиции, пояснили в Вашингтоне.
Кроме того, "Трамп подтвердил приверженность стратегическому партнерству между США и Турцией", говорится в сообщении. В первую очередь, это "касается борьбы с терроризмом во всех его проявлениях и укрепления региональной стабильности", добавили в Белом доме.
"Оба лидера обсудили приобретение американского военного оборудования", — говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>