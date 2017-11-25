Трамп сообщил Эрдогану о корректировках в поддержке партнеров США в Сирии

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана о готовящихся корректировках в военной поддержке американских партнеров в Сирии. Об этом сообщил по итогам телефонного разговора двух лидеров Белый дом.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее в пятницу сообщил, что Трамп заверил Эрдогана по телефону в том, что дал указание прекратить поставку американского оружия силам самообороны сирийских курдов. Ранее Эрдоган обвинял США в том, что они помогают силам самообороны сирийских курдов (YPG) — "не только оружием, но и персоналом".

"Трамп проинформировал Эрдогана о рассматриваемых корректировках в военной поддержке (американских) партнеров в Сирии", — говорится в сообщении Белого дома.

Это связано с завершением борьбы за город Ракка и достижением прогресса в стабилизации и обеспечении того, чтобы террористы из группировки "Исламское государство"* (ИГ*) не смогли вернуть утраченные позиции, пояснили в Вашингтоне.

"В отношении Сирии два лидера обсудили важность реализации резолюции 2254 Совета безопасности ООН и поддержки проводимого под эгидой ООН Женевского процесса по мирному выходу из гражданской войны в этой стране", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости. Там указывается, что стороны "подчеркнули необходимость прекращения гуманитарного кризиса и обеспечения возвращения беженцев домой".

Кроме того, "Трамп подтвердил приверженность стратегическому партнерству между США и Турцией", говорится в сообщении. В первую очередь, это "касается борьбы с терроризмом во всех его проявлениях и укрепления региональной стабильности", добавили в Белом доме.

"Оба лидера обсудили приобретение американского военного оборудования", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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