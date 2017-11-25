СМИ: в Сирии действуют около двух тысяч американских военных

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Число американских военных в Сирии достигает 2 тысяч, в основном это бойцы сил специального назначения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Ранее директор аппарата объединенного комитета начальников штабов США Кеннет Маккензи заявлял, что в Сирии около 500 американских военных.

По данным телеканала, Пентагон в ближайшие дни открыто сообщит о численности военных в Сирии. Глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис заявил, что работает над тем, чтобы публично объявить о численности военных, но не станет говорить об этом с "неоправданной точностью", добавляет телеканал.

Ранее Пентагон сообщал, что в Сирии несколько сотен американских военных, которые занимаются тренировкой местных сил, поддерживаемых США, но непосредственно в боевых действиях против террористов не участвуют.

Американские военнослужащие находятся в Сирии без разрешения властей страны.

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