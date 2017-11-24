Центр примирения обсудил с комитетом СБ ООН санкции против ИГ*

ХМЕЙМИМ (Сирия), 24 ноя — РИА Новости. Центр примирения провел встречу с группой комитета СБ ООН по санкциям против запрещенных в РФ и других странах террористических группировок "Исламское государство"* (ИГ*) и "Аль-Каида"*, также обсуждалась обстановка в зонах деэскалации в Сирии, сообщил в пятницу глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Проведена рабочая встреча руководства Центра по примирению враждующих сторон с представителями мониторинговой группы комитета Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по санкциям в отношении террористических организаций ИГИЛ* и "Аль-Каида"*, — сказал он.

По его словам, в ходе встречи "представители мониторинговой группы были ознакомлены с результатами деятельности Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии".

Он также отметил, что на встрече были обсуждены вопросы по обстановке в зонах деэскалации, особое внимание было уделено деятельности террористических организаций ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* (также запрещена в РФ и других странах).