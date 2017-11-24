Договоренность с оппозицией по перемирию в Восточной Гуте достигнута

ХМЕЙМИМ (Сирия), 24 ноя — РИА Новости. На переговорах с вооружённой оппозицией достигнута договорённость по соблюдению перемирия и обеспечению проведения очередного гуманитарного конвоя ООН в Восточную Гуту, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"В рамках подготовки проведения очередных гуманитарных конвоев в населенные пункты района Восточная Гута руководством Центра по примирению проведены телефонные переговоры с лидерами вооружённой оппозиции" — говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что в ходе переговоров "достигнута договорённость по соблюдению режима прекращения боевых действий и обеспечению безопасности проведения очередного гуманитарного конвоя ООН в Восточную Гуту".

Также офицеры Центра по примирению враждующих сторон по городу Алеппо провели совещание с администрацией города, в котором приняли участие двенадцать шейхов племён, проживающих в провинции Алеппо.

"В ходе встречи обсуждены гуманитарная обстановка в подконтрольных им населённых пунктах и пути улучшения гуманитарной ситуации в проблемных районах провинции", — говорится в сообщении.