ВКП выбрал Харири главой делегации на переговорах в Женеве

КАИР, 24 ноя — РИА Новости. Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции выбрал Насера Харири главой делегации в Женеве, сообщил в пятницу РИА Новости член платформы "Каир" Фирас Халиди.

"Насер аль-Харири — главный координатор ВКП. ВКП объединил две должности — главного координатора и главы делегации переговорщиков — в одну", — сообщил журналистам представитель ВКП.

Харири также возглавлял делегацию оппозиционного ВКП, поддерживаемого Саудовской Аравией, на переговорах в Женеве летом.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская, которые должны создать единую делегацию на переговоры с Дамаском в Женеве, которые стартуют 28 ноября.

Накануне на конференции в Эр-Рияде оппозиция определила новый состав Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции из 50 человек, а также решила, что единую делегацию оппозиции на межсирийских переговорах в Женеве будут представлять 11 человек.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что в ходе переговоров в Женеве начнется прямой диалог между делегациями правительства Сирии и оппозиции.