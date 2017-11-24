ВКП выбрал Харири главой делегации на переговорах в Женеве

КАИР, 24 ноя — РИА Новости. Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции выбрал Насера Харири главой делегации в Женеве, сообщил в пятницу РИА Новости член платформы "Каир" Фирас Халиди.
Харири также возглавлял делегацию оппозиционного ВКП, поддерживаемого Саудовской Аравией, на переговорах в Женеве летом.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская, которые должны создать единую делегацию на переговоры с Дамаском в Женеве, которые стартуют 28 ноября.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что в ходе переговоров в Женеве начнется прямой диалог между делегациями правительства Сирии и оппозиции.
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