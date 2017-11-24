Шойгу и де Мистура обсудили организацию Конгресса сирийского нацдиалога

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудили организацию Конгресса сирийского национального диалога на встрече в Москве, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

"Мы только что провели очень конструктивные переговоры со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии, обсудили вопросы, связанные с организацией Конгресса сирийского национального диалога", — сказал Фомин.

По его словам, "переговоры прошли в очень доброжелательном и конструктивном ключе". "И главное, к чему пришли стороны — к необходимости налаживания скорейшего политического диалога и организации и осуществления процесса политического урегулирования в Сирии", — подчеркнул замминистра.

Лидеры РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите в Сочи в среду высказались в поддержку российской инициативы о проведении Конгресса национального диалога Сирии. В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Конгресс нацдиалога Сирии будет собран в ближайшее время.

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