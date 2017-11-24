Де Мистура назвал отправную точку для начала диалога о конституции Сирии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Отправной точкой для начала серьезного диалога о разработке конституции Сирии и выборах в этой стране должно стать отсутствие предварительных условий у сторон, заявил журналистам спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По его словам, первая возможность для обсуждения конституции и выборов президента и парламента будет представлена в Женеве на следующей неделе.

"Отправная точка очень ясна — не должно быть никаких предварительных условий с каких-либо сторон для начала серьезного диалога", — сказал де Мистура.

Он подчеркнул, что для начала такого диалога "пришло время".

В беседе с журналистами спецпосланник ООН рассказал о результатах встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. "Это была очень полезная и продуктивная встреча. Мы обсуждали пути, как политический диалог, который будет вновь запущен в Женеве на следующей неделе, мог бы быть максимально успешным", — сказал спецпосланник.

Он также сообщил, что сейчас ожидает результатов встречи оппозиции САР в Эр-Рияде. "Мы надеемся, что результатом этого совещания станет консолидация в одной группе, которая будет представлена в Женеве", — отметил он.

"Мы продолжим наши контакты по продвижению политического диалога, на основе которого должна будет принята новая конституция, и по ней в свое время будут проведены выборы, как президентские, так и парламентские. И это будет отражением воли сирийского народа по определению своего будущего", — заключил де Мистура.

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