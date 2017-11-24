В Сирии в первую очередь надо восстановить инфраструктуру, заявил Шойгу

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Для разрешения гуманитарной ситуации в послевоенной Сирии необходимо в первую очередь восстановить объекты жизнедеятельности, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Шойгу предложил де Мистуре обсудить шаги и стимулы для развития процесса примирения оппозиции и официального Дамаска.

"И, конечно, обсудить широкий круг вопросов, включая программу восстановления, оказания гуманитарной помощи, восстановление в первую очередь объектов инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения. Я надеюсь, что мы сегодня сможем это с вами обсудить", — сказал Шойгу.